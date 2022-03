Vasco Rossi e Marracash: una canzone insieme

Un duetto fra giganti. Un pezzo che si potrebbe già definire “crossover”, rievocando grandi collaborazioni fra rap e rock come quella fra gli Aerosmith e i Run DMC in “Walk This Way”. Da venerdì 25 marzo uscirà una nuova versione del brano di Vasco, “La pioggia alla domenica” contenuto nell’album “Siamo qui” uscito nel 2021, con un ospite speciale: Marracash. I proventi saranno devoluti a Save the Children. Il rapper nel pezzo “Io” aveva campionato l’arpeggio di chitarra de “Gli angeli”, capolavoro del Blasco del 1996. La canzone fa parte del progetto “Noi, loro, gli altri”, ultima pubblicazione dell'icona hip hop. “Kom…plimenti Marracash per il campionamento de ‘Gli angeli’ nel tuo nuovo pezzo”, aveva scritto sui social il Blasco, che ha originariamente pubblicato il brano nel suo disco “Nessun pericolo...per te”.

Questa la versione originale: