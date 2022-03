Snoop Dogg diventa un personaggio di Call of Duty

Snoop Dogg, il leggendario rapper statunitense dopo la sua "apparizione" in Ghosts, si appresta a sbarcare sui campi di battaglia di Call of Duty Vanguard, Warzone e Mobile, vestendo i panni del prossimo Operatore della Stagione 3. Il primo evento che vedrà Snoop Dogg come protagonista avrà inizio il 1° aprile in concomitanza con la partenza della Stagione 3 di Call of Duty Mobile. Il rapper statunitense debutterà attraverso un esclusivo Lucky Draw che conterrà anche un scintillante outfit con ricami in oro e un mitra leggendario tempestato di diamanti. Successivamente, il 19 aprile, in Vanguard e Warzone arriverà lo Snoop Dogg Operator Bundle che includerà dieci oggetti (tre esclusivi per Vanguard) e una serie di ricompense da sbloccare attraverso il sistema di progressione dell'operatore. Le ricompense dei 20 livelli di progressione comprenderanno Punti Esperienza per l'arma preferita di Snoop, tre abiti extra e diversi oggetti cosmetici.

