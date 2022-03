105 Mi Casa - Speciale Irama

Il 1° aprile alle ore 20:00 105 Mi Casa avrà un ospite tutto d'eccezione! Si tratterà di un appuntamento speciale dedicato a uno degli artisti di maggior successo nell'attuale panorama musicale italiano: Irama.

Il cantautore parlerà del suo nuovo album "Il giorno in cui ho smesso di sognare" svelando retroscena intimi e toccanti.



Sarà un’occasione per conoscere l’artista in modo più approfondito e per ascoltare le canzoni del nuovo album nel quale Irama si addentra nei territori della musica urban e di matrice latin/pop, in compagnia di ospiti eccellenti tra cui: Sfera Ebbasta, Rkomi, Gué, Willy William, Lazza ed Epoque e di produttori del calibro di Shablo, Junior K, Mace, Merk & Kremont, Greg Willen e molti altri.

L’album è disponibile su Mondadori Store e nelle librerie Mondadori.