Per questa giornata Radio 105 ha previsto degli appuntamenti speciali dedicati a Fabri Fibra. Un’iniziativa per lanciare il nuovo album dell’artista che, come dimostrano tutte le classifiche digitali, ha colmato un’attesa lunga 5 anni.

Il ritorno di FABRI FIBRA, infatti, si è fatto notare in tutte le classifiche digitali dove, nelle prime 24 ore, le tracce di "CAOS" hanno occupato il podio dei brani più ascoltati sia di Spotify sia di Apple Music.

Tutte le 17 tracce del disco sono entrate nelle prime 25 posizioni della Top50 di Spotify.

"CAOS", inoltre, si è piazzato al primo posto degli album più acquistati su iTunes e degli album più ascoltati su Amazon Music.



L’uscita del nuovo album “CAOS” darà l’occasione a FABRI FIBRA per tornare finalmente sul palco.

Il CAOS LIVE, FESTIVAL 2022 porterà FIBRA sui palchi dei principali festival estivi e dopo le prime date annunciate si aggiungono oggi nuovi appuntamenti a LUGANO (6 luglio), PARMA (12 luglio), IGEA MARINA (RN) (26 luglio) e OLBIA (15 agosto).

“CAOS” (disponibile anche in formato tradizionale in CD e LP) è il decimo lavoro di studio di FIBRA che arriva a 20 anni dalla pubblicazione del suo primo album “Turbe Giovanili” e 5 anni dall’ultimo disco “Fenomeno” e conferma il rapper come uno dei pilastri della cultura Hip Hop del nostro paese.



“CAOS” è un modo per mettere ordine dove c’è disordine.

17 canzoni che si sono ritrovate a parlare l’una con l’altra, episodi di una serie i cui temi centrali vanno dal successo e i suoi risvolti (“Amici o Nemici”), al ritorno nel rap game (“Goodfellas”, “Sulla Giostra”, “Demo nello stereo”) dalla fotografia dell’elettore disilluso (“Propaganda”) alla critica verso una società sempre più consumista (“El Diablo”), passando attraverso capitoli come “Cocaine” e “Noia”, “Brutto Figlio Di” (“una critica alla società attuale”) e “Stelle” (“ripensare a quelle estati sul lungomare tra discoteche e palme”), “Pronto al Peggio” e “Fumo erba” (“volevo scrivere un pezzo che criticasse gli effetti negativi della marijuana dopo un uso prolungato”), “Nessuno” (“una storia di stalking narrata in prima persona”) e “Liberi” (“una canzone che parla dell’importanza di affrontare certi “momenti no” senza sentirsi dei perdenti”).



L’album, che si apre e chiude con un intro (che si apre con la voce di Gino Paoli che canta “Il cielo in una stanza”) e un outro che prima tracciano il punto della situazione raccontando in pochi versi tutta la discografia di Fibra fino ad oggi e poi chiudono il disco ringraziando tutti quelli che hanno collaborato alla sua nascita, raccogliendo come in un puzzle, Guè e Salmo, Marracash, Colapesce e Dimartino, Francesca Michielin, Rose Villain, Ketama126, Neffa, Lazza, Madame e Maurizio Carucci degli Ex-Otago, artisti chiamati da Fibra a collaborare a questo decimo disco della sua carriera perché “le canzoni mi sembrava avessero bisogno di loro per essere complete”.



Questo il calendario aggiornato di CAOS LIVE, FESTIVAL 2022:

6 luglio LUGANO LAC EN PLEIN AIR FESTIVAL NUOVA DATA

09 luglio AREZZO MENGO MUSIC FEST

10 luglio LEGNANO (MI) RUGBY SOUND FESTIVAL

12 luglio PARMA PARMA CITTÀDELLA MUSICA NUOVA DATA

16 luglio PORDENONE PORDENONE LIVE 2022

17 luglio BOLOGNA SEQUOIE MUSIC PARK

23 luglio ROMANO D’EZZELINO (VI) AMA FESTIVAL

26 luglio IGEA MARINA (RN) OLTREaMARE NUOVA DATA

27 luglio CASTIGLIONCELLO (LI) CASTIGLIONCELLO FESTIVAL

29 luglio MOLFETTA (BA) LUCE MUSIC FESTIVAL

30 luglio LECCE OVERSOUND MUSIC FESTIVAL

01 agosto ROCCELLA IONICA (RC) ROCCELLA IONICA SUMMER FESTIVAL

03 agosto CATANIA SOTTO IL VULCANO FESTIVAL

15 agosto OLBIA RED VALLEY FESTIVAL NUOVA DATA

I biglietti per le date del tour sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Per info: www.friendsandpartners.it