Il ritorno di Lous And The Yakuza

Su un pop feroce in cui, tra sonorità elettroniche e un sound dalle molteplici identità, scorre il sangue dell’hip hop contemporaneo francese si costruisce il nuovo singolo di Marie-Pierra Kakoma, in arte Lous and the Yakuza. Il brano, intitolato “Kisé”, segna il ritorno discografico dell’artista belga di origine congolese a quasi due anni di distanza dal suo album di debutto “Gore” e dopo una serie di collaborazioni come - per esempio - il pezzo “Je ne sais pas” con Sfera Ebbasta dello scorso anno.

Come un’anima antica nel corpo di una giovane donna in lotta contro il mondo, forte delle avversità affrontate fin dall’infanzia e con la tenacia di chi non si è mai lasciata abbattere dal destino, con la sua nuova canzone la 25enne musicista dà prova ancora una volta del talento che l’ha fatta diventare una delle giovani stelle della musica urban.