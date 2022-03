Dall’idea de La Rappresentante di Lista: un evento per l’Ucraina

“Un concertone per raccogliere fondi per i profughi e la popolazione colpita. Noi ci saremmo. Chi vorreste su quel palco?”, scriveva lo scorso 27 febbraio sui social La Rappresentante di Lista chiamando all’appello colleghi e amici per realizzare un evento benefico a favore dell’Ucraina a seguito dell’attacco delle forze armate russe al Paese. Ora, l’idea lanciata dalla band di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina ha preso forma e il prossimo 5 aprile in Piazza Maggiore a Bologna si terrà un evento a ingresso gratuito per raccogliere fondi a sostegno di Save The Children e del suo operato per aiutare i bambini che stanno subendo le terribili conseguenze del conflitto in Ucraina.

L’iniziativa, battezzata “Tocca a noi - Musica per la pace” e prodotta da PER. Promoter Emilia-Romagna, Estragon Club, Locomotiv Club, Studio’s e Woodworm, vedrà alternarsi sul palco numerosi artisti italiani. Oltre a La Rappresentante di Lista, reduce dalla partecipazione a Sanremo 2022 con il brano “Ciao ciao”, si esibiranno Brunori Sas, Diodato, Elisa, Elodie, i Fast Animals and Slow Kids, Gaia, Gianni Morandi, Noemi, Paolo Benvegnù, Rancore, gli Zen Circus e altri.