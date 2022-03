Fedez riceve un biglietto dai suoi piccoli fan di pediatria

"Noi bambini della pediatria ti siamo molto vicini in questo momento e riconosciamo il bene che tu hai fatto per tutti noi. Con affetto...disumano!". In una storia su Instagram Fedez mostra il tenero messaggio ricevuto dai suoi piccoli fan del reparto pediatrico del San Raffaele di Milano, dove il cantante è ricoverato da martedì scorso, quando è stato sottoposto a un intervento per la rimozione del tumore al pancreas che l'ha colpito. Un grosso biglietto colorato con tanti cuori attaccati e i nomi dei bimbi che lo hanno preparato. Prosegue quindi la convalescenza dell'artista, dopo l'importante operazione di sei ore a cui è stato sottoposto.

