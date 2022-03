Taylor Swift sarà dottoressa in Belle Arti

Cantautrice, regista, attrice e tra poco Taylor Swift sarà anche dottoressa in Belle Arti. La New York University le consegnerà infatti una laurea ad honorem in Belle Arti il prossimo 18 maggio. Ricevendo il prestigioso pezzo di carta, la star terrà un discorso durante la cerimonia in programma allo Yankee Stadium e a cui parteciperà la classe 2022 della NYU.

Lo scorso gennaio, il Clive Davis Institute of Recorded Music della New York University ha attivato un corso incentrato proprio su Taylor Swift e sul suo impatto nella storia della musica. Di premi l'artista ne ha già ritirati parecchi nella sua carriera - ad esempio undici Grammy Awards e altrettanti MTV Video Music Awards - ma questo è il primo riconoscimento accademico. Per celebrare l'occasione, attraverso il suo sito Taylor Swift ha lanciato una collezione chiamata I'm Feeling '22 Graduation e in cui si trovano gadget e indumenti dedicati a chi si laureerà quest'anno.