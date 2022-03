Doja Cat minaccia l’addio alla musica

Le critiche sul palco di San Paolo, in Brasile, avevano costretto la rapper statunitense Doja Cat a pensare al suo futuro nel mondo della musica. Durante il festival Lollapalooza, la sua esibizione non era piaciuta ai fan, che sia dalla platea che dopo poche ore su Twitter, avevano attaccato la cantante. A far storcere il naso, anche la scelta dell'artista di fermare la sua esibizione dopo aver visto alcuni fan svenire.

Durante la notte poi la cancellazione della sua tappa in Paraguay e un tweet che aveva spiazzato i fan: "Non me ne frega più un cazzo. Ho smesso, cazzo. Non vedo l'ora di scomparire, cazzo, e non ho più bisogno che crediate in me. Tutto è morto per me; la musica è morta, e sono una fottuta sciocca per aver sempre pensato di essere fatta per questo. Questo è un fottuto incubo. Smettete di seguirmi".La cantante, di cui il vero nome è Amala Ratna Zandile Dlamini, aveva già reso pubblici alcuni dissapori con il mondo della discografia.