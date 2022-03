Elisa torna in tour con un grande progetto sostenibile

Dopo il ritorno in gara al Festival di Sanremo lo scorso febbraio con il brano “O forse sei tu” e aver dato alle stampe il doppio album “Ritorno al futuro / Back to the future”, la voce di Monfalcone è pronta per tornare in tour con un progetto live ampio e omogeneo, che ha al suo centro il tema della sostenibilità.

Sulla scia dell’impegno dimostrato negli anni dalla cantautrice per il pianeta, come riportato da Rockol, prende quindi forma la serie di iniziative che, a partire dai suoi show alla terza edizione di “Heroes Festival”, vedrà la voce di “Broken” portare la propria musica in giro per l’Italia e porre l’attenzione sul tema dell’ecologia e del rispetto per l’ambiente. Elisa infatti ricoprirà il ruolo di direttrice artistica della manifestazione, che si terrà dal 28 maggio al 31 maggio all’Arena di Verona, in qualità di rappresentante della campagna delle Nazioni Unite sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

Successivamente i tre show veronesi, prenderà il via la tournée "Back to the future live tour" che dal 28 giugno toccherà diverse location di Italia pensate sulla base di un protocollo per un basso impatto ambientale. “Rispetto alle tournée precedenti cercheremo di ridurre i tir, puntando ad avere un solo mezzo di trasporto e a trovare parte delle strutture già sul posto per inseguire una procedura più ecologica”, ha spiegato Elisa.

Oltre a rivelare che alcuni degli amici e colleghi con i quali Elisa condividerà sul palco dell'Arena di Verona la necessità di agire con urgenza a tutela del pianeta sono Rkomi, Marracash ed Elodie, il manager Max Brigante ha anche fatto sapere che i concerti veronesi della musicista saranno aperti da Joan Thiele, Chiello e La Rua, mentre la terza data sarà preceduta dall’esibizione di Venerus. In tournée la cantante ha fatto sapere che sarà supportata da una band e cinque coriste per presentare le sue canzoni attraverso un “suono molto organico”.