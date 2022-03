Anche Topo Gigio canta "Brividi" di Mahmood e Blanco

Lo show satirico di Giovanni Benincasa e Valerio Lundini prodotto da Stand By Me e diventato in poco tempo un vero e proprio cult, torna con una nuova stagione, la terza, iniziata mercoledì 30 marzo. Tra gli ospiti della prima puntata anche il pupazzo Topo Gigio che, per l’occasione, si è esibito cantando una versione del brano vincitore di Sanremo, “Brividi” di Mahmood e Blanco, in duetto con lo stesso presentatore e comico Lundini. Condotto proprio da Lundini con Emanuela Fanelli, “Una pezza di Lundini” vedrà ancora una volta la partecipazione in studio della band dei Vazzanikki e al centro di tutto interviste e momenti surreali.

Pezza brividi topo gigio pic.twitter.com/BPD8YVO6LY — Le Teche di Cinguetterai (@techedicr) March 30, 2022