Luché è tornato con "Dove volano le aquile"

Luché è finalmente tornato, questa volta per sancire e marchiare a fuoco un nuovo capitolo del rap italiano: "Dove volano le aquile" è il suo nuovo grande progetto discografico, ascoltabile da oggi. Dopo essersi affermato su tutta la scena nazionale come membro degli acclamati Co’ Sang prima, e come Luchè poi con i celebri dischi "Malammore" e "Potere", il disco si presenta in tutto e per tutto come un album dal carattere internazionale, pronto a sparigliare le carte e a presentare il suo talento in ogni piccola sfaccettatura: oltre a scrivere le sue strofe, oltre ad essere un rapper, Luchè lavora da producer, orchestrando e delineando in prima persona ogni dettaglio.

Qualità, credibilità, produzioni, melodie, testi sono le parole chiave e più rappresentative di "DVLA", nato, scritto e sviluppato tra New York, Los Angeles, Milano, Ibiza e Napoli, un melting pot che per Luchè è vita quotidiana – vissuto e cresciuto tra l’Italia e l’estero – e che regala al disco un sound unico e straordinariamente multiforme. L’obiettivo è quello di dare al pubblico un’opera speciale, senza neanche un filler: tutto è al posto giusto, tutto è curato nei minimi particolari. La tracklist e i featuring sono stati svelati sui social, a pochi giorni dalla release dell’album, con un’operazione unica nel suo genere, che sottolinea ancora una volta l’originalità della visione artistica di Luchè. Il disco è composto da 16 tracce e arricchito dai featuring di Elisa, CoCo, Etta, Marracash, Madame, Ernia, Geolier, Guè & Noyz Narcos.