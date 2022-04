Salmo: in arrivo un nuovo album

Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Salmo ha scritto che sta per arrivare un nuovo album. Al momento si sa pochissimo: nel post il rapper si limita a dire che il disco è "in arrivo". L’annuncio è abbastanza inaspettato: "Flop", il suo ultimo album in studio, è stato pubblicato lo scorso ottobre 2021. Potrebbe essere qualche cosa di diverso? Potrebbe essere un nuovo capitolo dei Machete Mixtape? Non ci resta che attendere per saperne di più.

