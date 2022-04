Dua Lipa: un biondo platino che fa impazzire i Grammy

Dua Lipa è diventata per metà bionda nel 2019. La cantante è poi tornata al castano scuro nel 2020 e da allora è rimasta fedele al suo colore naturale di capelli. Ma quel sentimento di stupore provato quando l'abbiamo vista per la prima volta bionda nel 2019 è tornato a farci visita. La 26enne è infatti apparsa sul red carpet dei Grammy Awards 2022 con una fluente, lunghissima e totalmente inaspettata chioma biondo platino, che ha fatto impazzire i fan.

Bellissima nel suo abito Versace, Dua Lipa è arrivata ai Grammy per stupire con uno straordinario cambio look. L'abbiamo vista su Instagram con i suoi lunghi capelli castani la notte prima della premiazione, sembra quindi che Chris Appleton, il suo hairstylist, l'abbia trasformata in una bionda solo poche ore prima dell'inizio della serata. Non è un'impresa facile passare dal castano scuro al biondo platino, ma con qualcuno come Appleton, quando si parla di capelli, tutto è possibile.