Elio e le Storie Tese sono tornati

All'Arena Fiera di Bergamo il prossimo 16 luglio si terrà "Il concertozzo: la grande festa di fine sfiga": un concerto straordinario di Elio e le Storie Tese. I biglietti per lo spettacolo sono in prevendita sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.

La storia parte da lontano, nella primavera del 2020 quando il coronavirus irruppe nelle nostre vite: il Trio Medusa convocò gli ormai disciolti Elio e le Storie Tese per sognare insieme un grande concerto di fine sfiga. Il buon cuore degli Elii portò immediatamente all'organizzazione di un'asta solidale - insieme all’organizzazione umanitaria Cesvi - per raccogliere fonti ed aiutare il mondo della musica.

Il progetto #insiemeperlamusica ha raccolto 150.000 euro, devoluti a 46 band emergenti. Ora è tempo di realizzare l'evento, il cui ricavato sarà devoluto al Cesvi per aiutare i profughi in fuga dall’Ucraina. Come dichiarato dalla band milanese: “Elio e le Storie Tese sono lieti di annunciare il Concertozzo! La grande festa di fine sfiga in collaborazione con e per merito del Trio Medusa. Sia l’occasione per ritrovare la gioia di stare insieme senza pensare a nient’altro che a divertirsi.”