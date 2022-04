Ensi e Massimo Pericolo: un brano insieme

Si può ascoltare “Ho la hit”, il nuovo singolo di Ensi. Il brano, prodotto da Crookers, si avvale del featuring di Massimo Pericolo. La pubblicazione giunge in seguito all’uscita della “Domani Freestyle Collection”, che l’artista ha rilasciato sui suoi social nelle ultime settimane regalando ai fan tre esplosivi spin off del suo ultimo ep “Domani”, uscito a novembre 2021. Quello di Ensi è un provocatorio ritorno alle origini, senza risparmiarsi piazza una serie di barre affilate come lame, che non fanno sconti a nessuno, affiancato da uno dei pesi massimi del rap italiano: Massimo Pericolo.