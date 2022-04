Ghali mette le ali con “Walo”

Nel segno delle sue radici, musicali e umane, Ghali ha pubblicato il nuovo singolo “Walo”. Un antipasto del nuovo progetto discografico: nella cover del pezzo si vede il cantante avvolto nella bandiera italiana e in quella tunisina. “Walo” gioca con le sonorità arabe, è avvolto da un'elettronica suadente ed è cantato in italiano. È un nuovo tassello di avvicinamento al prossimo progetto di Ghali. “Il nuovo album è finito e non ho ancora trovato il titolo - ha scritto Ghali qualche giorno fa - se chiudo gli occhi rivivo tutto il processo e l’idea che molto presto sarà vostro mi fa staccare i piedi da terra e volare. Lo abbiamo consegnato ieri durante il primo giorno di Ramadan. Il viaggio sta per incominciare”. Parole chiuse con “Ramadan Moubarak”, un augurio rivolto a chi inizia il Ramadan. Il nuovo album di Ghali sarà il suo terzo lavoro discografico dopo “Album” del 2017, e “DNA” del 2020. Nel febbraio 2021 il cantante aveva rivelato di essere al lavoro sul nuovo disco. Il 22 giugno è uscito il singolo “Chiagne ancora”, con la partecipazione di Liberato e J Lord, mentre a ottobre dello stesso anno è stata pubblicata la canzone “Wallah”.