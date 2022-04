Maneskin: ecco l'inedito per #StandUpForUkraine

I Maneskin hanno condiviso a sorpresa un video su Instagram in cui è possibile ascoltare un brano inedito con il quale la band capitanata da Damiano David aderisce alla campagna social #StandUpForUkraine, la raccolta fondi lanciata da Global Citizen, che ha organizzato anche i concerti in streaming durante il lockdown. Il brano, spiega l'ufficio stampa dei Maneskin, non è da considerarsi un nuovo singolo e "non verrà rilasciato ufficialmente sulle piattaforme streaming". Si tratta di un brano che i Maneskin "avevano già scritto e quando Global Citizen li ha chiamati lo hanno tirato fuori per l'iniziativa". "How are you sleeping at night / how du u close both ur eyes / living with all of those lives / on your hands", canta Damiano nel ritornello della canzone, che sembra essere stata scritta proprio in riferimento all'attualità. E ancora: "Standing alone on that hill / using your fuel to kill / we won't take it standing still / watch us dance".

