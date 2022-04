105 Mi Casa Live - Speciale Elodie

Il 2 maggio torna l’appuntamento speciale del programma 105 Mi Casa con Max Brigante e un'ospite d'eccezione: Elodie!

Dopo gli scorsi appuntamenti del 2020 e 2021, che hanno visti protagonisti tra i vari artisti anche Annalisa, La Rappresentante di Lista, Madame, i Maneskin, Fedez, Noemi, Irama e Gué, "105 Mi Casa Live" torna con un appuntamento imperdibile.

Elodie si racconterà senza filtri al pubblico di 105 in un'intervista condotta dall'inconfondibile voce di Max Brigante, e canterà un estratto delle sue hit in un live in versione acustica!