Rihanna ha raccontato come A$AP Rocky è uscito dalla sua friend zone

Rihanna e A$AP Rocky sono la dimostrazione che la regola dell'amico non è assoluta. I due artisti sono coetanei e sono stati collaboratori per quasi un decennio prima di diventare una coppia nel 2020. Adesso RiRi ha spiegato sulle pagine di Vogue come dall'amicizia è nato l'amore, avvertendo che è stata un'eccezione perché: "Le persone non escono facilmente dalla friend zone con me". Ma A$AP ci è riuscito e galeotto è stato un viaggio su un bus da Los Angeles a New York nell'estate di due anni fa: "Io cucinavo il nostro cibo su questa griglia scadente che avevo comprato da Walmart (supermercato americano). Ce l'ho ancora. Funziona alla grande. È diventato la mia famiglia in quel momento, riferendosi al periodo di lockdown. Amo le cose semplici, ma anche le grandi avventure. Non ci sono scemenze pretenziose come 'il mio brand e il tuo brand', siamo solo noi che viviamo. Sento di poter attraversare ogni parte della vita al suo fianco".

Rihanna e A$AP Rocky presto diventeranno genitori e Vogue ha chiesto alla star se avessero programmato di avere un figlio: "Programmato? Non direi programmato. Ma di certo non abbiamo fatto piani contro. Non so quando ovulo o cose così. Ci siamo semplicemente divertiti. E poi era lì sul test. Non ho perso tempo. L'ho chiamato e gliel'ho mostrato. La mattina dopo sono andata dal dottore e così il nostro viaggio è iniziato".