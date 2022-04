Gemitaiz è tornato con "Eclissi"

A quattro anni dal suo ultimo album, certificato triplo platino, “Davide”, Gemitaiz decide di iniziare questo nuovo viaggio con uno dei maggiori cantautori ed esponenti dell’urban italiano: Neffa. Da questa unione di intenti è nata "Eclissi". Riguardo alla collaborazione, il rapper racconta: “Quando a 13 anni passavo le ore a scoprire il rap e la musica, Neffa era onnipresente. Per me è un grande onore e un grande traguardo aver collaborato con uno dei padri del rap italiano e non solo. Artista a 360°, fonte di ispirazione inesauribile”. La traccia anticipa l’arrivo dell’atteso omonimo album, in uscita il 13 maggio. Un lavoro che l’artista valuta come uno dei suoi più completi a livello di sound. “I due anni di pandemia hanno senza dubbio influenzato la mia scrittura, ma non diminuito - commenta Gemitaiz - l'eclissi di sole è un evento raro quanto speciale. Può risultare triste o intimo ma mai banale. Il disco verte molto sul fascino della solitudine".