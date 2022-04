Rosalia per la prima volta in concerto in Italia

Reduce dalla pubblicazione dell’album “Motomami” lo scorso 18 marzo, arriva per la prima volta e con un’unica data italiana del suo “Motomami World Tour”, la superstar spagnola Rosalia il prossimo 1° dicembre 2022 con un live show al Mediolanum Forum di Milano. Dopo quasi quattro anni dal rilascio del suo ultimo disco “El Mal Querer”, Rosalía è tornata con la sua terza opera discografica “Motomami” diventando uno delle pubblicazioni più attese dell’anno a livello internazionali, esordendo al numero #1 della classifica Globale Degli Album di Spotify (il primo risultato in assoluto per un artista spagnolo).

Il disco ha ottenuto il miglior debutto nelle classifiche di Billboard di qualsiasi album latino del 2022 e ha ricevuto la valutazione più alta (95) di qualsiasi album pubblicato quest'anno per il Metacritic. Il nuovo lavoro dell'artista spagnola, prodotto da lei stessa, è un mix'n match di idee, mood e suoni che vanno dal dembow alla bachata e al flamenco, dal latin pop al reggaeton, dall’hip hop all’elettronica, dal flamenco. Supportata da una crew di autori, produttori e musicisti come The Weeknd, Pharrell e James Blake, la cantante gioca con mondi apparentemente distanti anni luce tra loro, superando confini e stereotipi, ma, soprattutto, rivendicando il diritto di essere fedele solo al proprio istinto e alla propria creatività. Radio 105 è media partner del concerto in Italia.

Biglietti disponibili in prevendita su My Live Nation da mercoledì 20 aprile 2022 alle ore 10 su Ticketmaster e Ticketone. Vendita generale da venerdì 22 aprile 2022 dalle ore 10 su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Per info: www.livenation.it.