I BTS hanno annunciato l'uscita del loro nuovo album

È una data da fissare in calendario, quella del prossimo venerdì 10 giugno. Per tutti gli amanti del genere K-Pop e della boy band sudcoreana dei BTS, corrisponde al giorno di pubblicazione ufficiale del nuovo progetto discografico del gruppo. Non se ne conosce ancora il titolo, seppure alcuni indizi rilasciati dalla stessa band sui social, lascino pensare che la citazione “We Are Bulletproof”, condivisa all’unisono sotto il teaser video pubblicato anche su YouTube, sia proprio il titolo dell’album oppure di un nuovo singolo in arrivo. Annuncio di un nuovo disco per i BTS, prontamente confermato anche dall’entourage ed etichetta discografica dei giovanissimi performer, Big Hit Music, che in un comunicato stampa ufficiale ha dichiarato che RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook torneranno con una ricca serie di canzoni inedite il 10 giugno 2022, disco i cui dettagli saranno forniti in un secondo momento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BTS official (@bts.bighitofficial)