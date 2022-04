Maneskin nel mirino degli hater dopo lo show al Coachella

I Maneskin sono stati oggetto di critiche e insulti da parte di diversi frequentatori dei social network dopo l’esibizione della band romana al Coachella Festival di Indio, in California, la scorsa domenica, 17 aprile. Nel corso del proprio set il gruppo, per bocca del proprio frontman Damiano David, ha preso fermamente posizione contro la guerra in Ucraina: “Vi state divertendo?”, aveva chiesto al pubblico il cantante prima di eseguire l’ultimo brano in scaletta, “We’re gonna dance on gasoline”, ispirato al conflitto in corso, “Anche noi ci stiamo divertendo. E’ un privilegio vivere senza preoccupazioni mentre le bombe cadono sulle città”. Dopo la citazione del Charlie Chaplin di “Il grande dittatore”, l’artista aveva chiuso con un esplicito “Free Ukraine, fuck Putin”, schierandosi apertamente contro l’invasione militare dell’esercito di Mosca.

Al di là degli insulti più diretti - “pagliacci”, “paraculi”, “idioti venduti” - a segnalarsi è stato il cuoco ed ex personaggio televisivo Rubio, che - da sempre sensibile alla causa palestinese - ha ripreso criticamente una delle battute (“Se vedete in giro ragazze con le gambe più belle delle mie fatemelo sapere”) fatte dal frontman durante il set del gruppo: “In Palestina ci sarebbero pure delle persone dalle gambe più belle delle tue, è che je sparano e quindi al massimo ne hanno una visto che di solito per come è ridotta l’altra la devono amputare”.