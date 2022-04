Ve li ricordate i Blue?

I Blue hanno ufficialmente annunciato la reunion svelando l’uscita del nuovo album e di un tour che li vedrà impegnati nel Regno Unito. A oltre sette anni di distanza dalla pubblicazione del progetto "Colours", i quattro cantanti Duncan James, Lee Ryan, Simon Webbe e Antony Costa sono ora pronti per l'atteso ritorno.

Alcuni giorni fa la boy band britannica ha sorpreso il pubblico con un video sul proprio profilo Instagram. Il gruppo ha rivelato di essere stato impegnato con la scrittura del nuovo album di inediti in arrivo prossimamente: “Sta accadendo! Siamo felici di annunciare il nostro sesto album in studio Heart & Soul!”. I Blue sono tra le formazioni britanniche più popolari dell’inizio del terzo millennio. I quattro cantanti hanno debuttato con il singolo "All Rise", tratto dall’album omonimo, uscito nel 2001.