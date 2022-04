Billie Eilish canta i Paramore

Dopo il live della scorsa settimana, a margine del quale la voce di “Bad guy” è stata anche raggiunta in scena da Damon Albarn, Billie Eilish è tornata sul palco del Coachella Valley Music and Arts Festival per un altro suo set in programma all’edizione di quest’anno della nota manifestazione californiana. Per sorprendere nuovamente il pubblico dell’iconico evento sui campi dell'Empire Polo Club di Indio, questa volta la giovane cantautrice ha invitato a unirsi a lei Hayley Williams dei Paramore. “Questo è il mio primo Coachella! Grazie per condividere con me questo momento”, ha detto la voce femminile di “Airplanes” una volta salita sul palco, e con Billie Eilish ha poi proposto una versione acustica di “Misery business”, singolo originariamente pubblicato nell’album della sua band “Riot!” del 2007.

hayley williams on billie eilish show at coachella! pic.twitter.com/8FB03gI7AB — ★ yelyah content ★ (@YELYAHCONTENT) April 24, 2022