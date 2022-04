Lil Nas X in concerto: annunciato il tour europeo

Lil Nas X arriverà in Europa, ma non in Italia. I fan del rapper 23enne dovranno spostarsi in una delle capitali europee per vedere il loro idolo in tour a partire da settembre 2022. Dopo averlo rimandato causa Covid, Lil Nas X ha annunciato il "Long live Montero Tour 2022", una serie di concerti che partiranno da settembre da Detroit, ma che arriveranno poi anche in Europa. Da Parigi a Barcellona passando per Londra e Berlino, il rapper americano toccherà le principali capitali europee, lasciando però a bocca asciutta i fan Italiani. Durante i concerti Lil Nas X, vero nome Montero Lamar Hill, proporrà molto probabilmente alcune canzoni del suo ultimo disco, uscito a settembre 2021, "Montero". Ecco la lista delle date ufficiali annunciate fino ad ora.

