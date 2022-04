Anche Maluma adesso ha la sua statua di cera. È stato lo stesso cantante a svelare l'opera realizzata per il museo Madame Tussauds, definendola: "Una vera replica di me stesso". La statua indossa uno dei suoi look più iconici, customizzato Versace e con scarpe di Bottega Veneta: ci sono voluti 20 artisti del museo e sei mesi di lavoro per realizzarla. Il video pubblicato dall'artista è molto divertente:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MALUMA (@maluma)