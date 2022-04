Gianluca Grignani: "Ecco quello che mi sono lasciato alle spalle"

Tra i protagonisti della puntata de "Le Iene" c'è stato Gianluca Grignani: il cantante si è esibito in un monologo in cui ha raccontato il momento difficile che si è lasciato alle spalle: "La bottiglia di vodka volteggia nella mia mano lungo il soppalco della villa che si affaccia sulla collina di vigneti - ha esordito - indosso una vestaglia blu. La sostanza è nascosta sapientemente in bagno: ogni tanto la vado a trovare, per non cedere a qualcosa che neanche io so cosa è". Grignani si riferisce ovviamente al periodo buio vissuto a causa delle dipendenze: "Il mio cervello srotola immagini e pensieri in quest'ordine: padre, madre, figli, lavoro, amici. Mi sento cadere, ma il mio corpo è ancora lì. Fermo. Immobile. Grido: la mia vita per un motivo…aiuto!".

