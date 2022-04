Lady Gaga: "Il mio nuovo brano? Una lettera d'amore al mondo"

Lady Gaga annuncia il suo nuovo singolo intitolato "Hold My Hand" e tratto dalla colonna sonora del nuovo, attesissimo film "Top Gun: Maverick", in uscita in anteprima il 21 e 22 maggio e in seguito tutte le sale dal 25 maggio. "Questa canzone è una lettera d'amore al mondo durante e dopo un periodo molto difficile. Volevo che lo si sentisse da tanto tempo", ha spiegato sui social la popstar. Il brano, prodotto da Lady Gaga e BloodPop con l'aiuto di Benjamin Rice, uscirà in tutto il mondo il 3 maggio via Interscope Records. Scritto per il film, potrà essere ascoltato anche all'interno della pellicola.

"Quando ho scritto questa canzone per 'Top Gun: Maverick', non mi rendevo nemmeno conto dei molteplici livelli che attraversava il cuore del film, la mia psiche e la natura del mondo in cui viviamo. Volevo trasformare la musica in una canzone in cui condividiamo il nostro profondo bisogno di essere capiti e di cercare di capirci l'un l'altro: il desiderio di essere vicini quando ci sentiamo così lontani e la capacità di celebrare gli eroi della vita", dice Lady Gaga, in un post pubblicato sul proprio account Instagram.