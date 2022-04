Dutch Nazari ha pubblicato un nuovo album

"Cori da sdraio" è il nuovo album di Dutch Nazari. Il nuovo disco del rapper padovano si sviluppa intorno alle contrapposizioni e ai giochi di parole, uno stile nella scrittura che contraddistingue Dutch sin dagli esordi. A partire dal titolo, che nasce dall’accostamento tra “cori da stadio” e “sdraio”, tra caoticità e riflessione, folla e solitudine, l’anima dell’album si ritrova in questi contrasti, con brani capaci di spaziare dal divertimento all’introspezione, dalla felicità alla malinconia. “Il titolo è un gioco di parole che vuole alludere a un contenuto ponderato, tranquillo e malinconico, in contrapposizione alla forma sloganistica, sicura per definizione, assente al contraddittorio e un po’ violenta dei cori da stadio e di certa musica in analogia”.

Ed è proprio questa visione ludica della scrittura a permettere all’artista di spaziare con leggerezza e disinvoltura tra diverse tematiche: il racconto della sua generazione, della propria città natale, di altri luoghi e simboli importanti per il vissuto di Dutch, l’espressione di concetti e pensieri a sfondo sociale e filosofico che trovano un loro spazio all’interno dei brani. La veste grafica del progetto rivisita e richiama proprio queste scelte stilistiche: gli incastri, l’utilizzo del linguaggio e la ricerca di parole che diventano coordinate per una generazione vengono tradotti nelle immagini di giochi linguistici e logici diventati iconici. Sono inoltre presenti nell’album le collaborazioni con Nayt e See Maw, le produzioni di Sicket, Peppe Petrelli, Rookley e lo stesso See Maw oltre alla straordinaria partecipazione di Valerio Lundini in uno skit all’interno del disco.