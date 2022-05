BigMama è la nuova queer queen del rap

BigMama ha pubblicato il suo disco d’esordio “Next Big thing”. La rapper di Avellino classe 2000 è tra i nomi più caldi del momento: le sono bastate una manciata di canzoni per far capire al panorama musicale le sue qualità al microfono e il suo potenziale. Nei suoi brani c’è ritmo, divertimento, senso di libertà, ironia, follia, lotta aperta alle etichette facili e forte emancipazione femminile. Ma anche profondità e voglia di raccontarsi. L’ep è una dimostrazione del carattere forte di Marianna Mammone, questo il vero nome, che le ha permesso di superare le prove più difficili che la vita può mettere di fronte, come un supereroe con un lanciafiamme in mano che può rendere cenere pregiudizi e inquietudini. La stessa arma che imbraccia simpaticamente sulla cover del disco.

“È il mio primo disco e unisce tutto il lavoro di questi anni in un progetto ‘grosso’, esplosivo, trasgressivo e diverso da ciò che è già esistente in Italia”, racconta l’artista. Ad accompagnare la rapper ventiduenne di base a Milano, sono le produzioni dell’hitmaker con esperienza internazionale Crookers che firma cinque delle otto canzoni dell’ep, di cui una in collaborazione con Goedi. Oltre a lui il talentuoso ed eclettico Riva, già produttore per Myss Keta, figura a cui BigMama viene spesso accomunata, è autore delle strumentali di “Chupa Chups” e “P.O.F.” e infine spazio al duo di giovani produttori B-Croma, che hanno lavorato con Gaia e Joan Thiele, per “Note”. Nell’irriverente “P.O.F.”, acronimo della frase “par o frat ro cazz”, BigMama collabora con Ensi, uno dei rapper che ha segnato il suo viaggio artistico e con il quale c’è una profonda stima.