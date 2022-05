Ghali sta per pubblicare "Sensazione Ultra"

"Sensazione ultra" è il nome del nuovo album di Ghali in uscita il 20 maggio. L'album è stato anticipato da "Walo" prodotta da Fawzi e da Fortuna e Wallah prodotte da Merk & Kremont. Ghali ha voluto che i primi passi di questa nuova grande avventura musicale avessero un legame con le proprie origini. Se nel video di "Wallah", dove italiano, arabo e francese si inseguono finendo per mescolarsi in un'unica lingua senza appartenenza se non quella del ritmo, vediamo il viaggio di Ghali in Tunisia (nazione da cui proviene la famiglia dell'artista) per visitare tutti i luoghi importanti del suo percorso, "Walo" è invece ispirato ai suoni nord-africani utilizzati nelle cerimonie berbere. L'ultimo passo che anticipa "Sensazione ultra" è "Fortuna", il brano che racchiude forse l'anima più pop del lavoro di Ghali, immediato fin dal primo ascolto con la sua drum machine incalzante, i synth che si aggiungono a fare da contrappunto alle strofe e l'apertura melodica del ritornello.

