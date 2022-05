I Maneskin hanno annunciato l'uscita di un nuovo singolo inedito. Si intitola "Supermodel" e uscirà in tutto il mondo il prossimo 13 maggio. La canzone è il primo inedito pubblicato dalla band romana capitana da Damiano David dai tempi di "Mammamia", l'ultimo singolo uscito lo scorso ottobre. "Supermodel" è peraltro il secondo inedito dei Maneskin non incluso in "Teatro d'ira - Vol. 1", l'album uscito lo scorso anno.

Dopo giorni di anticipazioni e teaser condivisi sui social, Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio hanno svelato tutti i dettagli relativi alla nuova canzone. I Maneskin sono reduci dal loro primo concerto in Italia dopo tre anni, quello tenuto lo scorso giovedì all'Arena di Verona. Il 23 giugno la rock band sarà in concerto allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, mentre il 9 luglio il gruppo si esibirà al Circo Massimo di Roma.