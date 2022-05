Chi è il vero Jared Leto?

Ma quanti Jared Leto c'erano al Met Gala 2022? Ovviamente uno solo, ma con l'aiuto e l'estro di Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci, l'attore si è letteralmente sdoppiato. La star 50enne e lo stilista 49enne sono collaboratori e amici da anni. Per l'evento fashion al Metropolitan Museum di New York si sono vestiti in modo identico e, complice il fatto che portino entrambi capelli lunghi e barba, sembravano quasi due gemelli. Le star che hanno sfilato in coppia al Met Gala 2022 sono state moltissime, dai Ferragnez a Blake Lively e Ryan Reynolds, ma a distinguersi per originalità è stato questo duo inedito.