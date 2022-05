Cremonini: "Sesso e musica parlano la stessa lingua"

"Chimica" è il titolo del più recente singolo di Cesare Cremonini, ultimo estratto dal settimo album in studio del cantautore bolognese, "La ragazza del futuro". Per accompagnare il brano, l'artista ha pubblicato un videoclip che ha raccontato essere "nato da un sogno". “Il video di 'Chimica' è nato da un sogno. Il desiderio erotico, che nella canzone è una storia di ossessione e fantasia scritta come un diario segreto, si trasforma qui in un limbo nero dal pavimento liquido, uno spazio onirico e dall’aspetto criminoso", ha infatti spiegato Cremonini, che ha aggiunto:

"La sensazione è quella di un appuntamento al buio, in cui restano accese solo le telecamere. La bravissima protagonista del video, l’attrice e modella Eleonora Utini, mi accompagna in questo viaggio in cui l’istinto e l’eros sono rappresentate dalle movenze eleganti di Bella, il lupo cecoslovacco. Il sesso e la musica sono due mondi che anche senza volerlo parlano lo stesso linguaggio".