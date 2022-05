Alan Walker in Tour

Tra gli artisti più ascoltati e apprezzati al mondo - con oltre 50 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali - ALAN WALKER annuncia la data italiana del “WALKERVERSE THE TOUR” che, prodotta e distribuita da Vivo Concerti, sarà sabato 15 ottobre all’Alcatraz di Milano.

È attualmente in rotazione radiofonica il suo nuovo singolo The Drum, che conta già 3 milioni di stream totali.

ALAN WALKER, nome d’arte di Alan Olav Walker, ha debuttato nel 2015 con il brano Faded, singolo certificato 9X PLATINO in Italia con 2 MILIARDI di stream totali.

Dopo il suo album di debutto Different World (2018), Walker ha pubblicato, nel 2021, il suo secondo album World of Walker, introducendo i suoi fan a nuovi paesaggi sonori, dimostrando così la sua versatilità. L'album contiene collaborazioni con artisti di spicco come Salem Ilese, Sabrina Carpenter, Farruko e Benjamin Ingrosso.

I biglietti per la data annunciata oggi saranno disponibili su vivoconcerti.com a partire da venerdì 13 maggio alle ore 10.00.