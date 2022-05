Ecco chi sono i favoriti di Eurovision Song Contest 2022

Numeri che pesano: 48% di possibilità di trionfo. Questa è la percentuale di vittoria che i bookmakers danno ad una delle 40 nazioni partecipanti ad Eurovision Song Contest, la competizione che inizia questa sera a Torino. Non è l’Italia, che nelle previsioni delle agenzie è la seconda favorita, ma con grande distacco: Mahmood e Blanco hanno l’11% di possibilità di vittoria - una gran posizione di partenza, considerando che la nazione ospitante parte solitamente in posizione più debole, e che da più di 30 anni, nessun paese ha vinto due volte di fila la competizione.

Il paese dato per iper-favorito è l’Ucraina, rappresentata dalla Kalush Orchestra con la canzone “Stefania”: allo stato attuale, puntando 10€ se ne otterrebbe tra i 15 e i 16, in caso di loro vittoria. Con la stessa cifra puntata su Mahmood e Blanco, si dotterebbero tra i 60 e gli 80€, in caso di vittoria di “Brividi”: le proporzioni danno esattamente il senso del distacco che c’è tra la Kalush Orchestra e tutti gli altri. Si tratta di una formazione che unisce hip-hop e folk locale, che deve il nome alla città di Kalush, in cui è nato uno dei membri Oleh Psiuk. Il titolo è un nome che suona italiano, ma la canzone è cantata in ucraino e parla della madre di Olesg.