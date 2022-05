È tornato Liberato: nuovo album a sorpresa

Il 9 maggio è il giorno di Liberato: alle 23:59 di ieri sera ha pubblicato a sorpresa un nuovo album e un nuovo singolo. Annunciato sui social con l'ormai classica frase "Liberato canta ancora", l'album è intitolato semplicemente "Liberato II" e contiene 7 brani, per poco meno di mezz'ora di musica. Sono "Nun ce penzà", "Nunneover", "Anna", "Guagliuncella" "Napulitana", "Cicerenella", "‘Na storia" e "‘na sera" a cui si aggiunge la prima canzone dell'album "Partenope", il singolo di cui è stato realizzato un video scritto e diretto da Francesco Lettieri.

Il rapper ha esordito il 14 febbraio di cinque anni fa con una canzone intitolata appunto “Nove maggio”: fu l'inizio della soap opera del misterioso cantante napoletano, una sorta di "Un posto al sole" in musica, con puntate fatte di altri video: “Tu t’e scurdat’ ‘e me”, “Gaiola portafortuna”, “Me staje appennenn’ amò”, “Intostreet”, “Je te voglio bene assaje” a cui seguì il primo disco accompagnato dal cortometraggio “Capri Rendez-Vous”. Nel 2020 è arrivata colonna sonora di "Ultras", pubblicata nel 2019 e legata al film diretto da Lettieri per Netflix.

In mezzo concerti (con altri cantanti, tra cui Calcutta, che impersonavano Liberato) e una sorta di "caccia all'uomo" per rivelare chi si nasconde sotto il cappuccio. Insomma, una soap opera sì, ma anche una intelligente operazione di marketing gestita in collaborazione con l'etichetta dello stesso Calcutta Bomba Dischi, culminata nel concerto sul lungomare di Napoli del maggio 2018 a cui sono seguiti show a pagamento come quello del Rock in Roma, all’Ippodromo delle Capannelle, oltre 25 mila spettatori. Per il 2020 erano previsti concerti al Forum di Assago, poi rinviati ad aprile 2022, poi rinviati nuovamente: si esibirà finalmente il 9 settembre all'Ippodromo di San Siro.