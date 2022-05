Psicologi e tha Supreme insieme per una nuova canzone

Dopo l’uscita di "Trauma" lo scorso 29 aprile, che ha debuttato alla seconda posizione nella classifica Fimi degli album più venduti e alla numero uno in quella dei vinili, esce venerdì 13 maggio una sorpresa per i fan: il nuovo singolo "Non lo faccio più". L’inedito di Lil Kaneki e Drast, cioè degli Psicologi, insieme a tha Supreme è un brano fresco e leggero, ideale per aprire la stagione estiva alle porte. Il brano è stato annunciato con un teaser che ha rivelato la presenza di un murales che con l’acronimo “NLFP” e i loghi inconfondibili di tha Supreme e Psicologi aveva regalato un’anticipazione nascosta della nuova collaborazione.

“Quante volte ho detto non lo faccio più” sono le prime parole cantante come un grido dispettoso dopo i primi accordi distorti di una chitarra elettrica. Una canzone che prende spunto dalle azioni della vita quotidiana “tornare alle 4”, "ripetere che cambio”, “quando resto in disparte” che si rifanno sempre allo stesso mantra: “Non lo faccio più”, ma che alla fine vengono rifatte sempre. Un ritornello ritmato e scandito da una batteria che ne fa da padrona e che fa nascere nell’ascoltatore il desiderio di saltare a ritmo e cantare a squarciagola. Un nuovo tormentone che regala una sorpresa ai fan: accompagnato dal suono di una chitarra arriva tha Supreme, che con il suo stile inconfondibile si unisce ai due artisti dando al brano un senso di ulteriore leggerezza.

Gli Psicologi tornano dal vivo a giugno 2022: dopo il grande successo di vendite con più di 10.000 biglietti venduti alla data del Rock In Roma del 17 giugno, alle 18 date già confermate, si aggiungono due nuove date il 13 agosto allo Sziget Festival di Budapest e il 9 settembre al Goa Boa Festival di Genova. Le prevendite sono già aperte e disponibili.