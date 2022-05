L'attesa è finita: è tornato di Paolo Nutini

L'ultimo album di Paolo Nutini, “Caustic love”, risale all'aprile 2014, oltre otto anni fa. L'attesa è finita, il musicista scozzese di origine italiana annuncia ora l'uscita del suo quarto album, “Last Night In The Bittersweet”, atteso sul mercato per il prossimo 1 luglio. Ad anticipare la pubblicazione del nuovo disco due singoli: “Lose It” e “Through The Echoes”.

Il comunicato stampa presenta i due nuovi brani di Nutini con queste parole: “Il ritmo insistente Motorik del nuovo singolo ‘Lose It’ porta sfumature di band tedesche dei primi anni '70 come i Can e i Neu!, e sono un prodotto di Paolo che scrive sempre più al basso. ‘Through The Echoes’ invece è un classico senza tempo che si inserisce nel filone di Ben E. King e Otis Redding con la voce di Nutini che ci ricorda il motivo per cui è stato firmato dall’etichetta Atlantic.”