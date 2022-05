Achille Lauro si trasforma in un cowboy fra le fiamme

Achille Lauro ha dato la scossa al palazzetto di Torino, che è impazzito con la sua "Stripper", ma non è bastato per convincere giurie e televoto. Esagerato, eccessivo, travolgente il cantante, si è presentato, tra vampate di fuoco, in tuta di pizzo nero trasparente e cappello da cowboy. Prima di salire sul toro meccanico, Lauro, ripetendo un gesto già visto a Sanremo, si è avvicinato al suo chitarrista Boss Doms per un bacio sulla bocca, mandando in fibrillazione il pubblico (e quello in sala stampa). Anche Emma Muscat per Malta, conosciuta in Italia per la sua partecipazione ad Amici, è rimasta fuori. I due salutano l'Eurovision.