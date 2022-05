Eurovision 2022: il trionfo dell'Ucraina

Si è conclusa la finale dell'edizione 2022 dell'Eurovision Song Contest: ha vinto l'Ucraina - la Kalush Orchestra, con "Stefania" - ottenendo 631 punti: 192 dalle giurie nazionali e ben 439 dal televoto. Seconda l'Inghilterra (Sam Ryder con "Space man") e terza la Spagna. Nella classifica delle giurie nazionali era in testa l'Inghilterra con 283 punti, seguita dalla Svezia, seconda con 258, terza la Spagna con 231. L'Ucraina era quarta. La Kalush Orchestra è una formazione che unisce hip-hop e folk locale, che deve il nome alla città di Kalush, in cui è nato uno dei membri Oleh Psiuk. Il titolo è un nome che suona italiano, ma la canzone è cantata in ucraino e parla della madre di Olesg.

Il meccanismo dell'Eurovision Song Contest 2022 prevedeva un sistema di votazione mista: i telespettatori da casa attraverso il televoto e le giurie rappresentative di ogni paese valgono entrambi il 50%. Né le giurie né il pubblico da casa hanno potuto votare per il proprio paese. Come da tradizione: la prima parte dello show ha visto le performance, la seconda parte i risultati delle votazioni: prima quelle delle giurie che hanno assegnato da 1 a 12 punti. Quindi il risultato del televoto che ha completato la graduatoria finale.