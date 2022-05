Fedez e J-Ax hanno fatto pace?

La storia, ormai, la conosciamo tutti: per diverso tempo hanno portato avanti una collaborazione musicale, arrivando ai vertici delle classifiche italiane. Poi tra Fedez e J-Ax qualcosa si è rotto e i due hanno chiuso totalmente i rapporti. Ma ora sembrerebbe essere tornato il sereno. Un indizio sui social farebbe, infatti, pensare che i rapper abbiano finalmente chiarito tutto le loro incomprensioni. Da quello che possiamo vedere è stato proprio il marito di Chiara Ferragni a pubblicare una storia su Instagram in cui, in auto, canta "Senza pagare", brano dell'album "Comunisti col Rolex", pubblicato il 20 gennaio 2017 con J-Ax. L'ex Articolo 31 è stato menzionato nel breve filmato e lo ha ricondiviso.

Proprio come si fa fra amici. J-Ax, appena pochi giorni fa, aveva rivelato uno dei motivo che aveva portato alla rottura. I due rapper avevano deciso di mettersi in società insieme ma le cose non hanno funzionato. "Pensavo di farcela - ha spiegato J-Ax -, ma il pensiero di dovermi alzare e andare a fare la riunione per discutere un contratto che non è nemmeno mio, mi toglieva la serenità. Sono un paranoico che soffre d’ansia, la sera pensavo: 'Quanti dipendenti ho?', invece Fedez diceva che a lui piaceva avere dei dipendenti. Ogni volta che assumevamo uno, mi dicevo: 'Questo ha un'altra famiglia che si basa sul fatto che io e Fede andiamo bene o no'. Questo è un limite mio e mi sono tolto… anche per altre ragioni, ma una era questa".