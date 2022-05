Luché e Marra insieme nel video "Le pietre non volano"

È disponibile su Youtube il videoclip ufficiale del singolo “Le pietre non volano” di Luchè con Marracash, primo brano estratto dal progetto discografico “Dove volano le aquile” uscito lo scorso aprile. Scritto e ideato dallo stesso Luchè, diretto da Mauro Russo, il video si presenta come un film estremamente d’impatto e dal carattere riflessivo. La chiave è la contrapposizione tra due mondi agli antipodi, due livelli di narrazione simbolo di status sociali opposti: il ragazzo umile che sogna di partire e viaggiare lontano fa da contrappunto a personaggi che ostentano ricchezze e finta serenità. Così la metafora delle pietre abbraccia tutte le persone comuni e invita a diffidare dalle apparenze sfarzose che spesso nascondono insidie e difetti, e a lottare per il proprio riscatto. Alternati al racconto, frame di Luchè e Marracash con le loro rime senza scorciatoie sulle note del beat.