Ve lo ricordate Mark Owen dei Take That?

In questi giorni i Take That stanno facendo parlare di loro per la partecipazione di Gary Barlow, Howard Donald e Mark Owen al 75esimo Festival di Cannes per presentare il film “Greatest days”. Mentre gli amanti del gossip discutono su quanto siano “cambiati” o “irriconoscibili” i tre cantanti e sodali di Robbie Williams e Jason Orange a trent’anni dal successo negli Anni Novanta di una delle più importanti boy band, Owen ha deciso di spostare i riflettori dai segni del passare del tempo alla propria musica.

Il 50enne cantante britannico ha infatti pubblicato oggi un nuovo singolo, intitolato “You only want me”. Oltre che prima anticipazione del prossimo quinto album in studio di Mark Owen, il brano segna il ritorno sulle scene discografiche come solista dell’artista dopo nove anni. Il disco, in arrivo a quasi una decade dal precedente “The art of doing nothing” del 2013, si intitolerà “Land of dreams” e uscirà il prossimo 23 settembre.