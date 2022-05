Dua Lipa ha scelto chi aprirà i suoi concerti a Milano e a Bologna

Tra i concerti della pop star internazionali più attesi in Italia questo mese ci sono senza dubbio quelli di Dua Lipa in programma al Mediolanum Forum di Milano il 25 e 26 maggio 2022 e all'Unipol Arena di Bologna il 28 maggio. La cantante ha rivelato i nomi degli opening act che la seguiranno durante la leg europea del "Future Nostalgia Tour": ad aprire le date italiane toccherà a Griff, artista britannica classe 2001. Griff è il nome d'arte di Sarah Faith Griffiths, nata a Kings Langley (Inghilterra) da padre giamaicano e da madre cinese. All'attivo ha l'EP "The Mirror Talk", pubblicato nel 2019, e svariati singoli. È stata tra i performer che hanno calcato il palco degli MTV EMA 2021, dove ha cantato il brano "One Night". Agli ultimi EMA era anche nominata nelle categorie Miglior artista rivelazione e Miglior artista MTV Push.