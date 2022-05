Kardashian show con Travis Barker a Portofino

Kourtney Kardashian, accompagnata dalla sua famiglia e in particolare dalla sorella Kim, e Travis Barker per il loro fatidico "sì" hanno scelto le case colorate e il mare cristallino di Portofino, in Liguria. Un matrimonio tra vip in uno dei borghi più famosi d'Italia. La modella, influencer, imprenditrice statunitense e il batterista dei mitici Blink 182 si sono subito innamorati dell'abbazia di San Fruttuoso, teatro naturale della loro festa. Dopo quelle di Las Vegas e di Santa Barbara, queste sono le terze nozze delle due stelle, un terzo romantico "lo voglio". Nonostante il riserbo tutelato anche dalle clausole di riservatezza fatte firmare da chi è coinvolto nell'organizzazione, qualche notizia è trapelata e tantissimi curiosi si sono messi alla ricerca di Kourtney e Travis, che non si sono sottratti a diverse fotografie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Snazzy App (@the_snazzy_app)