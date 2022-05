Ultimo presenta la nuova canzone "Vieni nel mio cuore"

Un regalo, in attesa di poterlo rivedere dal vivo. Ultimo, a dieci giorni dalla partenza dal grande tour negli stadi, già in programma nel 2020 e poi sospeso a causa della pandemia, accende le luci e regala al pubblico una nuova canzone. Il cantautore romano torna, dopo l'album "Solo" e l'ep "Solo - Home piano session" (pubblicato lo scorso marzo), con un nuovo singolo: è "Vieni nel mio cuore". A questo giro la voce de "Il ballo delle incertezze" e "I tuoi particolari" mette via l'intimismo che ha caratterizzato spesso le sue produzioni fino a oggi e punta su sonorità più pop-rock ed elettriche, con un velo di elettronica. Il brano è prodotto da Federico Nardelli, già al fianco di Ligabue per l'album "Start", e già collaboratore di Ultimo per "Solo", il disco uscito lo scorso autunno.