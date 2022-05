M¥ss Keta ha creato un club in cui la parola d'ordine è libertà

“Club Topperia”, il nuovo album di M¥ss Keta, è puro divertimento. Un inno alla libertà. Dal Cocoricò di Riccione allo Studio 54 di New York, dal Piper di Roma al Plastic di Milano, tutto emerge nelle 16 tracce del disco che trova le sue radici nella musica elettronica di Giorgio Moroder, nella dance anni 2000 e nella discofunk dal sapore Seventies. Il risultato? Un mix tanto magico quanto irresistibile. Come in ogni club che si rispetti, non mancano gli ospiti inaspettati che, nella diversità, condividono l'amore per la libertà.

Così, fra interventi di vario tipo, camei e featuring si alternano nel disco il giovane talento nu-soul David Blank, BigMama, una delle rapper più chiacchierate del momento, la pornostar Malena, gli alfieri della nuova psichedelia Post Nebbia, la soubrette Francesca Cipriani e la “night icon” La Baby, il capostipite Guè e la giovane regina della nu-dance cmqmartina, la performer più radicale della scena italiana Silvia Calderoni, la cantante della Napoli più misteriosa LA NIÑA, il rapper, cantautore e produttore Dargen D’Amico, il dj-producer salentino Populous, la “crazy Lolita” Boyrebecca, la cantante con una delle più belle voci in circolazione Noemi, il re delle ballroom parigine Kiddy Smile e, infine, la scrittrice dall’animo dark Isabella Santacroce.